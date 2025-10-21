INDUSTRIELLE ATTITUDE FROMAGERIE VAUBERNIER Martigné-sur-Mayenne

INDUSTRIELLE ATTITUDE FROMAGERIE VAUBERNIER Martigné-sur-Mayenne mardi 21 octobre 2025.

INDUSTRIELLE ATTITUDE FROMAGERIE VAUBERNIER

Le bois Belleray Martigné-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 09:30:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-23

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez la Fromagerie Vaubernier, fromagerie familiale et indépendante depuis 1912

Implantée à Martigné sur Mayenne depuis 1912, la Fromagerie Vaubernier est une histoire de familles et de transmission. Avec 130 salariés, l’entreprise fabrique 100 000 fromages par jour, selon la recette traditionnelle, à partir de lait collecté (100 millions de litres par an !) auprès de 155 points de collecte dans un rayon de 40 kilomètres. Incontournables dans les rayons des supermarchés, ses produits sont également exportés dans plus de 30 pays.

• Visites grand public les 21 et 23 octobre à 9h30

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi, personnes en formation, collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites .

Le bois Belleray Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26

English :

As part of Industrielle Attitude, discover Fromagerie Vaubernier, a family-run independent cheese dairy since 1912

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude die Fromagerie Vaubernier, eine seit 1912 familiengeführte und unabhängige Käserei

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite la Fromagerie Vaubernier, un caseificio indipendente a conduzione familiare dal 1912

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra la Fromagerie Vaubernier, quesería familiar independiente desde 1912

L’événement INDUSTRIELLE ATTITUDE FROMAGERIE VAUBERNIER Martigné-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Mayenne Co