Industrielle Attitude Gruau Saint-Berthevin jeudi 9 octobre 2025.

9 Boulevard Marius et René Gruau Saint-Berthevin Mayenne

Début : 2025-10-09 10:00:00

fin : 2025-10-09 12:00:00

2025-10-09

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise Gruau, constructeur-carrossier internationnal

Créé en 1889, Gruau a développé un savoir-faire reconnu en Europe pour l’aménagement et la transformation de Véhicules à usage professionnel (3,5t) transport de personnes, transport de marchandises, véhicules pour le BTP, véhicules sanitaires, véhicules Police, Gendarmerie, Douane… Le site de Laval est le berceau historique et le plus grand site (23 ha) du Groupe, qui compte au total 1.500 collaborateurs répartis sur 20 sites industriels et commerciaux (dont 7 à l’étranger), un chiffre d’affaires de 271M€ pour plus de 54.000 transformations par an. Gruau est aujourd’hui N°1 Européen et s’appuie pour son développement sur un Projet d’Entreprise intégrant 3 démarches au service de la Compétitivité l’Excellence opérationnelle, l’Innovation et le Développement Durable avec BlueGreen, L’Utily-Terre by Gruau.

• Visite réservée aux demandeurs d’emploi, aux personnes en formation et lycéens le 9 octobre à 10h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

9 Boulevard Marius et René Gruau Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover Gruau, an international bodybuilder

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen Gruau, einen internationalen Hersteller von Karosserien

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più su Gruau, un bodybuilder internazionale

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, conozca mejor a Gruau, culturista internacional

