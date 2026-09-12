Informations pratiques

Laval

Industrielle Attitude Hippodrome de Laval

Route de Saint-Nazaire Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 09:30:00

fin : 2026-10-06 12:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’Hippodrome de Laval

Inauguré en septembre 1985, l’hippodrome de Bellevue-la-Forêt est dédié aux courses de trot, avec 25 réunions annuelles. Classé Pôle National du Trot, il accueille grands champions et Grands Prix du Tiercé, Quarté, Quinté+. Niché dans un écrin de verdure de 45 hectares, autour d’un plan d’eau, son anneau de 1 250 m en sable en fait un site exceptionnel à découvrir.

!! INFOS PRATIQUES !!

• Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2026, les visites sont réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens

• Du lundi 12 au vendredi 30 octobre visites grand public

Tarifs

> 1 visite 6€/pers. /

> 4 visites différentes et + 5€/visite/pers.

> Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3€/pers.

> Lycéens gratuit

> Visites interdites au moins de 15 ans

Réservation obligatoire ! En ligne ou à l’accueil de Laval Tourisme.

Pas de billetterie sur place les jours de visites

Recommandations

Présentez-vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus

Respectez les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé

Ne fumez pas lors des visites

Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies

Chaussures plates et fermées pour toutes les visites .

Route de Saint-Nazaire Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46 info@laval-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Industrielle Attitude, discover the Laval Racetrack

L’événement Industrielle Attitude Hippodrome de Laval Laval a été mis à jour le 2026-09-01 par LAVAL TOURISME