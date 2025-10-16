Industrielle Attitude Hippodrome Laval

Début : 2025-10-16 09:30:00

fin : 2025-10-16 12:00:00

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’Hippodrome de Laval, association des courses hippiques de Laval mayenne

Un site exceptionnel !

Inauguré en septembre 1985, l’hippodrome de Bellevue-la-Forêt est exclusivement réservé à la compétition des chevaux trotteurs. 25 réunions de courses se déroulent chaque année de février à décembre. Classé Pôle National du Trot, l’hippodrome accueille régulièrement de grands champions lors de ses grands prix supports du Tiercé, Quarté, Quinté+. Logé dans un écrin de verdure, l’anneau en sable de 1250 mètres autour d’un magnifique plan d’eau fait de l’hippodrome de Laval un site exceptionnel qui s’étend sur 45 hectares en lisière du bois de l’Huisserie. Une visite s’impose !

CONDITIONS PARTICULIERES Pas d’animaux de compagnie

• Visite grand public le 16 octobre à 9h30

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

Route de Saint-Nazaire Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover the Hippodrome de Laval, the Laval Mayenne horse racing association

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Hippodrom von Laval, den Pferderennverein von Laval mayenne

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite l’Hippodrome de Laval, l’associazione ippica di Laval Mayenne

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra el Hipódromo de Laval, la asociación hípica de Laval Mayenne

