Industrielle Attitude Hutchinson ZA des Lorandières Changé

ZA des Lorandières 1 Rue Marie-Sophie Germain Changé Mayenne

Début : 2025-10-14 10:00:00

fin : 2025-10-14 11:30:00

2025-10-14 2025-10-21

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise Hutchinson, équipementier automobile de rang 1

Equipementier automobile de rang 1, filiale du groupe Hutchinson, nous concevons, développons et fabriquons des vannes et modules de thermo-management afin d’améliorer la performance énergétique des moteurs de véhicules automobiles qu’ils soient thermiques, hybrides ou électriques.

Notre site de 95 personnes regroupe un centre de recherche et développement et des équipes de production (comprenant un atelier d’injection plastique et un atelier d’assemblage).

CONDITIONS PARTICULIERES Port de chaussures de sécurité recommandé

• Visites grand public le 14 octobre à 10h et le 21 octobre à 14h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

ZA des Lorandières 1 Rue Marie-Sophie Germain Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of the Industrielle Attitude program, discover Hutchinson, a Tier 1 automotive equipment manufacturer

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen Hutchinson, einen Automobilzulieferer der ersten Reihe

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più su Hutchinson, un produttore di attrezzature per autoveicoli di livello 1

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra más sobre Hutchinson, fabricante de equipos de automoción de primer nivel

L’événement Industrielle Attitude Hutchinson Changé a été mis à jour le 2025-09-03 par LAVAL TOURISME