Industrielle Attitude Imprim’Services Bonchamp-lès-Laval

Début : 2025-10-07 10:00:00

fin : 2025-10-21 11:30:00

2025-10-07 2025-10-09 2025-10-14 2025-10-21

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise Imprim’Services, imprimerie et studio graphique

Première imprimerie mayennaise à obtenir la marque Imprim’Vert® en 2005 papier recyclé ou labellisé, encre végétale, recyclage… Imprim’Services a une implication environnementale réelle ! Tous types d’impressions affiche, papeterie, dépliant, livret, flyer. Impression événementielle roll up, stand, vitrine, véhicule…

Du conseil à la livraison, en passant par toutes les étapes de la chaîne graphique, Imprim’Services est le partenaire privilégié de votre communication imprimée depuis 1988.

• Visites grand public les 14 et 21 octobre à 10h

• Visite réservée aux demandeurs d’emploi, personnes en formation, collégiens et lycéens les 7 et 9 octobre à 10h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

26 Rue Bernard Palissy Bonchamp-lès-Laval 53960 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover Imprim’Services, print shop and graphic studio

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen Imprim’Services, Druckerei und Grafikstudio

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più su Imprim’Services, una tipografia e uno studio grafico

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra Imprim’Services, una imprenta y estudio gráfico

