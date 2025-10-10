Industrielle Attitude Lafarge Saint-Pierre-la-Cour

Industrielle Attitude Lafarge Saint-Pierre-la-Cour vendredi 10 octobre 2025.

Industrielle Attitude Lafarge

3 Place des Cyprès Saint-Pierre-la-Cour Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 13:45:00

fin : 2025-10-16 15:45:00

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-16

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise Lafarge, fabrication de ciment de renommée mondiale

Venez découvrir les ambitions et les actions concrètes de la cimenterie Lafarge de Saint-Pierre-la-Cour pour réduire ses émissions de CO2 promouvoir la sobriété avec des systèmes constructifs innovants pour une utilisation raisonnée des matériaux de construction, recycler les matériaux de déconstruction décarbonés, sortir des énergies fossiles en valorisant des combustibles alternatifs avec biomasse, développer des composés novateurs pour produire des ciments bas carbone, initier un projet de captage et stockage du CO2 résiduel pour atteindre la neutralité carbone en 2031 avec le projet GO CO2.

CONDITIONS PARTICULIERES RDV pour départ en car obligatoire. Les personnes arrivant sur le site par leurs propres moyens ne pourront pas être accueillis pour la visite.

• Visites grand public le 16 octobre à 13h45

• Visite réservée aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens le 10 octobre à 13h45

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

3 Place des Cyprès Saint-Pierre-la-Cour 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover Lafarge, a world-renowned cement manufacturer

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen Lafarge, einen weltbekannten Zementhersteller

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite Lafarge, produttore di cemento di fama mondiale

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra Lafarge, fabricante de cemento de renombre mundial

