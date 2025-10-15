Industrielle Attitude Le Quarante Laval

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez Le Quarante, un tiers-lieu culturel en mouvement !

Inauguré par le président de la République, le lundi 10 octobre 2022, le 40, s’affirme comme le nouveau lieu hybride de création culturelle le plus important du département. 8000 m² y sont consacrés à la culture sous toutes ses formes. Musique, danse, théâtre, arts plastiques ou visuels, fablab, éducation populaire, Micro-folie, bibliothèque s’articulent autour d’espaces généreux venant mettre en valeur l’ancienne architecture préservée du Crédit Foncier de France. Visiter le 40, c’est découvrir ce patrimoine Art déco d’exception mais aussi l’ensemble des animations proposées et de manière privilégiée, les salles de cours, l’auditorium et les détours cachés de ce bâtiment encore peu connu où se côtoient enseignants, techniciens, chargés de projets, médiateurs et personnels administratifs.

CONDITIONS PARTICULIERES Se présenter à l’accueil 10min avant le départ de la visite.

• Visites grand public le 15 octobre à 10h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

