Industrielle Attitude Maison & Services Changé mardi 14 octobre 2025.

Début : 2025-10-14 09:00:00

fin : 2025-10-14 12:00:00

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise Maison & Services, les métiers du service à la personne

MAISON & SERVICES est un réseau d’entreprises familiales, à taille humaine, de proximité, évoluant depuis plus de 20 ans dans le domaine du Service à la Personne et plus particulièrement sur les métiers de l’entretien du domicile, du jardinage et du nettoyage auprès des particuliers. Fort de son savoir-faire, MAISON ET SERVICES s’est étendu sur le territoire, comptant désormais 180 entreprises ! Nos valeurs reposent sur la confiance, la proximité, l’engagement et le professionnalisme. Nous veillons à ce que l’ensemble de nos intervenant(e)s, collaborateurs, soient considérés. L’humain et le métier au coeur de nos actions ! Conformément à la réglementation, tous nos postes sont ouverts au recrutement de travailleurs en situation de handicap.

• Visites grand public le 14 octobre à 9h et 14h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

6 Impasse des Tailleurs Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

