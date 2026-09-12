Industrielle Attitude May’usinage Laval
mardi 6 octobre 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Industrielle Attitude May’usinage
74 Rue de Berlin Laval Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 11:30:00
fin : 2026-10-13 12:30:00
Date(s) :
2026-10-06 2026-10-13
Dans le cadre d’Industrielle Attitude, visitez l’entreprise May’usinage
May’Usinage est une École de Production spécialisée dans l’usinage, fondée en 2023 pour répondre aux besoins du marché industriel. Les élèves passent 2/3 de leur temps en atelier à réaliser des commandes réelles pour des entreprises locales, et 1/3 en cours théoriques. Cette approche concrète, faire pour apprendre , leur permet d’acquérir des compétences directement applicables en entreprise. En combinant formation et production, son objectif est de former des talents opérationnels, capables de relever les défis industriels de demain tout en répondant aux besoins concrets des entreprises.
Consignes particulières prévoir des chaussures de sécurité si possible
!! INFOS PRATIQUES !!
• Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2026, les visites sont réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens
• Du lundi 12 au vendredi 30 octobre visites grand public
Tarifs
> 1 visite 6€/pers. /
> 4 visites différentes et + 5€/visite/pers.
> Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3€/pers.
> Lycéens gratuit
> Visites interdites au moins de 15 ans
Réservation obligatoire ! En ligne ou à l’accueil de Laval Tourisme.
Pas de billetterie sur place les jours de visites
Recommandations
Présentez-vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus
Respectez les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé
Ne fumez pas lors des visites
Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies
Chaussures plates et fermées pour toutes les visites .
74 Rue de Berlin Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46 info@laval-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Industrielle Attitude initiative, visit the company May’usinage
L’événement Industrielle Attitude May’usinage Laval a été mis à jour le 2026-09-01 par LAVAL TOURISME
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