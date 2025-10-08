Industrielle Attitude Miroiterie Schultz Saint-Berthevin

78 Boulevard Louis Armand Saint-Berthevin Mayenne

Début : 2025-10-08 09:00:00

fin : 2025-10-08 10:30:00

2025-10-08 2025-10-13 2025-10-22

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise Miroiterie Schultz, entreprise artisanale de produits verriers

Fondée en 1925, la Miroiterie Schultz est une entreprise familiale reconnue pour son expertise dans les domaines de la miroiterie, de la menuiserie et des solutions verrières. Elle accompagne depuis près d’un siècle les professionnels et les particuliers dans leurs projets d’aménagement et de rénovation de l’habitat.

Installée à Saint-Berthevin, la société dispose d’un showroom permettant de découvrir une large gamme de produits verriers, adaptés tant aux besoins des constructions neuves qu’à ceux de la rénovation.

Dotée de deux ateliers spécialisés en miroiterie et en menuiserie aluminium, la Miroiterie Schultz a enrichi son offre en intégrant l’exclusivité de la marque HOMKIA, référence dans l’équipement de l’habitat. L’ensemble de nos prestations est réalisé avec rigueur, depuis l’étude technique jusqu’à la pose finale.

À l’écoute des exigences de ses clients, l’entreprise propose des solutions sur mesure, personnalisables selon les configurations et les matériaux menuiseries extérieures en aluminium, PVC, bois ou mixtes, ainsi que portails, pergolas, portes de garage, garde-corps, marquises, cabines de douche, stores et crédences.

• Visites grand public le 13 octobre à 14h et le 22 octobre à 10h

• Visite réservée aux demandeurs d’emplois, aux personnes en formation, collégiens et lycéens le 8 octobre à 9h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

78 Boulevard Louis Armand Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover Miroiterie Schultz, an artisanal glass products company

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen Miroiterie Schultz, einen Handwerksbetrieb für Glasprodukte

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più su Miroiterie Schultz, un produttore di vetreria tradizionale

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra Miroiterie Schultz, fabricante de cristalería tradicional

