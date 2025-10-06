Industrielle Attitude Mohair du Maine La Bazouge-de-Chemeré

Industrielle Attitude Mohair du Maine La Bazouge-de-Chemeré lundi 6 octobre 2025.

Industrielle Attitude Mohair du Maine

La Bazouge-de-Chemeré Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06 10:00:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-06 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-16

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez Mohair du Maine, éleveuse de chèvres Angora et productrice de laine mohair.

« Agricultrice et éleveuse de chèvres Angora, mes créations en laine mohair sont tricotées avec grand soin sur la ferme avec la laine de mes chèvres. Je propose une grande variété de produits français originaux doux et chauds, colorés et chaleureux bonnets, chaussettes, plaids, pulls et gilets, écharpes, pelotes,… sans cesse renouvelés au fil de mes idées et de vos attentes. »

• Visites grand public le 16 octobre à 14h

• Visite réservée aux collégiens et lycées le 6 octobre à 14h

• Visite réservée aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens les 8 et 9 octobre à 10h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi, personnes en formation, collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

La Bazouge-de-Chemeré 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26

English :

As part of Industrielle Attitude, discover Mohair du Maine, breeder of Angora goats and producer of mohair wool.

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude Mohair du Maine, eine Züchterin von Angora-Ziegen und Produzentin von Mohairwolle.

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite Mohair du Maine, allevatore di capre d’angora e produttore di lana mohair.

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra Mohair du Maine, criador de cabras de Angora y productor de lana mohair.

L’événement Industrielle Attitude Mohair du Maine La Bazouge-de-Chemeré a été mis à jour le 2025-09-11 par SUD MAYENNE