Industrielle Attitude Moldtecs ZA Autoroutière Louverné

Industrielle Attitude Moldtecs

ZA Autoroutière Boulevard de la Communication Louverné Mayenne

Début : 2025-10-09 14:00:00

fin : 2025-10-09 16:00:00

2025-10-09 2025-10-23

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise Moldtecs, fournisseur de pièces plastiques haute performance pour l’industrie automobile

Nous mettons à disposition des constructeurs automobiles mondiaux un portefeuille de produits complets comprenant des collecteurs d’admission d’air, des conduits d’air haute pression et des réservoirs de fluides.

• Visites grand public le 23 octobre à 14h

• Visite réservée aux demandeurs d’emploi, aux personnes en formation, collégiens et lycéens le 9 octobre à 14h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

ZA Autoroutière Boulevard de la Communication Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover Moldtecs, a supplier of high-performance plastic parts for the automotive industry

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen Moldtecs, einen Anbieter von Hochleistungskunststoffteilen für die Automobilindustrie

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più su Moldtecs, fornitore di parti in plastica ad alte prestazioni per l’industria automobilistica

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra Moldtecs, proveedor de piezas de plástico de alto rendimiento para la industria del automóvil

L’événement Industrielle Attitude Moldtecs Louverné a été mis à jour le 2025-09-05 par LAVAL TOURISME