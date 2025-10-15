INDUSTRIELLE ATTITUDE MP3 PLV Martigné-sur-Mayenne

INDUSTRIELLE ATTITUDE MP3 PLV

Les quatre chemins Martigné-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise MP3 PLV, concepteur et fabricant de PLV à plat ou en volume

Conception et Fabrication de PLV, décoration et aménagement des boutiques

• Visites grand public le 15 octobre à 10h

• Visite réservée aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens les 8 et 9 octobre à 10h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi, personnes en formation, collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

Les quatre chemins Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26

As part of Industrielle Attitude, discover MP3 PLV, designer and manufacturer of flat and volume POP displays

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen MP3 PLV, Designer und Hersteller von flachen oder voluminösen POS-Displays

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più su MP3 PLV, progettista e produttore di espositori POP piatti e voluminosi

En el marco de Industrielle Attitude, descubra MP3 PLV, diseñador y fabricante de expositores PLV planos y de volumen

