INDUSTRIELLE ATTITUDE MP3 PLV Martigné-sur-Mayenne mercredi 15 octobre 2025.
Les quatre chemins Martigné-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2025-10-15 10:00:00
2025-10-15
Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise MP3 PLV, concepteur et fabricant de PLV à plat ou en volume
Conception et Fabrication de PLV, décoration et aménagement des boutiques
• Visites grand public le 15 octobre à 10h
• Visite réservée aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens les 8 et 9 octobre à 10h
• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)
TARIFS
• 1 visite 6 €/PERS.
• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.
• Demandeurs d’emploi, personnes en formation, collégiens et lycéens GRATUIT
Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.
RECOMMANDATIONS
• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.
• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non
respect, l’accès à la visite vous sera refusé.
• Ne fumez pas lors des visites.
• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.
• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .
Les quatre chemins Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26
English :
As part of Industrielle Attitude, discover MP3 PLV, designer and manufacturer of flat and volume POP displays
German :
Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen MP3 PLV, Designer und Hersteller von flachen oder voluminösen POS-Displays
Italiano :
Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più su MP3 PLV, progettista e produttore di espositori POP piatti e voluminosi
Espanol :
En el marco de Industrielle Attitude, descubra MP3 PLV, diseñador y fabricante de expositores PLV planos y de volumen
