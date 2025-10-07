Industrielle Attitude Piscine Saint Nicolas Laval

139 Boulevard Jourdan Laval Mayenne

Début : 2025-10-07 09:00:00

fin : 2025-10-14 10:00:00

2025-10-07 2025-10-14

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez la Piscine Saint Nicolas, complexe aquatique

• Visites grand public le 14 octobre à 9h

• Visite réservée aux demandeurs d’emplois, aux personnes en formation, collégiens et lycéens le 7 octobre à 9h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

139 Boulevard Jourdan Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover the Saint Nicolas swimming pool complex

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude den Wasserkomplex Piscine Saint Nicolas

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite il complesso di piscine di Saint Nicolas

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra el complejo de piscinas Saint Nicolas

