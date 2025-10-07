Industrielle Attitude Piscine Saint Nicolas Laval
Industrielle Attitude Piscine Saint Nicolas Laval mardi 7 octobre 2025.
Industrielle Attitude Piscine Saint Nicolas
139 Boulevard Jourdan Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07 09:00:00
fin : 2025-10-14 10:00:00
Date(s) :
2025-10-07 2025-10-14
Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez la Piscine Saint Nicolas, complexe aquatique
• Visites grand public le 14 octobre à 9h
• Visite réservée aux demandeurs d’emplois, aux personnes en formation, collégiens et lycéens le 7 octobre à 9h
• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)
TARIFS
• 1 visite 6 €/PERS.
• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.
• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.
• Collégiens et lycéens GRATUIT
Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.
RECOMMANDATIONS
• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.
• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non
respect, l’accès à la visite vous sera refusé.
• Ne fumez pas lors des visites.
• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.
• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .
139 Boulevard Jourdan Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com
English :
As part of Industrielle Attitude, discover the Saint Nicolas swimming pool complex
German :
Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude den Wasserkomplex Piscine Saint Nicolas
Italiano :
Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite il complesso di piscine di Saint Nicolas
Espanol :
En el marco de Industrielle Attitude, descubra el complejo de piscinas Saint Nicolas
L’événement Industrielle Attitude Piscine Saint Nicolas Laval a été mis à jour le 2025-09-05 par LAVAL TOURISME