Industrielle Attitude Poisson Saint-Berthevin

Industrielle Attitude Poisson Saint-Berthevin jeudi 9 octobre 2025.

Industrielle Attitude Poisson

2 Rue Louis Renault Saint-Berthevin Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 10:00:00

fin : 2025-10-09 11:00:00

Date(s) :

2025-10-09 2025-10-16

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise Poisson, déménagement et self-stockage

Forte de plus de 60 ans d’expérience dans le domaine du déménagement et dotée d’un service logistique global (self stockage, garde-meuble, transfert de société, archivage, transport spécifique & sur mesure), la société Poisson se positionne aujourd’hui comme un prestataire de référence en Mayenne et dans l’Ouest. En 2013, notre service SESAME BOX prend un nouvel élan, afin de toujours mieux répondre à vos besoins d’espace. Facile et économique, notre solution de self stockage s’adapte à toutes vos attentes ! Particuliers, artisans, commerçants, découvrez nos box sécurisés et libres d’accès pour stocker vos biens comme il vous plaira.

• Visites grand public le 16 octobre à 10h

• Visite réservée aux demandeurs d’emploi, aux personnes en formation et lycéens le 9 octobre à 10h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

2 Rue Louis Renault Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover the Poisson company, removals and self-storage

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen Poisson, Umzug und Selbsteinlagerung

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite l’azienda Poisson, traslochi e self-storage

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra la empresa Poisson, mudanzas y self-storage

L’événement Industrielle Attitude Poisson Saint-Berthevin a été mis à jour le 2025-09-05 par LAVAL TOURISME