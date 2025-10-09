Industrielle Attitude Prisma Laval Entrammes

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise Prisma Laval, la communication par l’image

Prisma Laval est une société de production de films et de photographies pour la communication et la valorisation des entreprises et collectivités locales. Depuis 40 ans, Prisma Laval met ses compétences, ses moyens techniques et sa passion au service des projets de ses clients, qu‘ils soient destinés à un usage interne ou externe, en photo comme en vidéo. L’entreprise a toujours été attentive aux développements du digital pour proposer les dernières innovations technologiques au service des projets.

Au cours de cette visite, vous découvrirez son studio de prises de vue baptisé Le Grand Blanc ainsi que les régies de post-production vidéo et les caméras destinées aux projets vidéo.

• Visite réservée aux demandeurs d’emploi, aux personnes en formation, collégiens et lycéens le 9 octobre à 14h15 et le 10 octobre à 10h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

2 Lieu-dit Beausoleil Entrammes 53260 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover Prisma Laval, communication through images

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen Prisma Laval, die Kommunikation durch Bilder

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite Prisma Laval, la comunicazione attraverso le immagini

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra más sobre Prisma Laval, la comunicación a través de las imágenes

