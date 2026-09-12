Industrielle Attitude Sicomen Laval

Informations pratiques

Laval

Industrielle Attitude Sicomen

8 Impasse Saint-Mélaine Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 14:00:00

fin : 2026-10-05 15:30:00

Date(s) :

2026-10-05

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, visitez l’entreprise Sicomen

Depuis 1986, SICOMEN est une entreprise adaptée engagée qui propose ses services aux entreprises.

Sa mission recruter et accompagner durablement les personnes en situation de handicap, tant sur le plan professionnel que social.

SICOMEN croit en l’inclusion par le travail et en la richesse de la diversité humaine.

Présente à Laval et en Île-de-France, SICOMEN emploie plus de 200 collaborateurs.

Consignes particulières Porter un pantalon couvrant les jambes et des chaussures fermées (pas de tenues d’été type robe, short, chaussures ouvertes…) Attention aux personnes portant des dispositifs cardiaques et appareils auditifs (risques liés à la soudure)

!! INFOS PRATIQUES !!

• Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2026, les visites sont réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens

• Du lundi 12 au vendredi 30 octobre visites grand public

Tarifs

> 1 visite 6€/pers. /

> 4 visites différentes et + 5€/visite/pers.

> Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3€/pers.

> Lycéens gratuit

> Visites interdites au moins de 15 ans

Réservation obligatoire ! En ligne ou à l’accueil de Laval Tourisme.

Pas de billetterie sur place les jours de visites

Recommandations

Présentez-vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus

Respectez les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé

Ne fumez pas lors des visites

Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies

Chaussures plates et fermées pour toutes les visites .

8 Impasse Saint-Mélaine Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46 info@laval-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Industrielle Attitude initiative, visit Sicomen

L’événement Industrielle Attitude Sicomen Laval a été mis à jour le 2026-09-01 par LAVAL TOURISME