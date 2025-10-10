Industrielle Attitude Société Nouvelle Concorde Argentré

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise Société Nouvelle Concorde, atelier français spécialisé dans la confection textile haut de gamme

La Société SNC, implantée depuis plus de 30 ans dans la zone industrielle de la Carie à Argentré, est un atelier français spécialisé dans la confection textile haut de gamme pour les créateurs de mode.

Elle se distingue par son excellence, son savoir-faire en constante amélioration et son parc machines de pointe.

Chaque vêtement fait l’objet de nombreux contrôles qualité, assurés par des ouvrières polyvalentes.

100 % de sa production est dédiée au secteur du luxe, avec des collaborations prestigieuses.

SNC incarne la fierté du travail bien fait et la tradition de l’élégance française.

CONDITIONS PARTICULIERES Porter un pantalon couvrant les jambes et des chaussures fermées. Attention aux personnes portant des dispositifs cardiaques et appareils d’écoute.

• Visite réservée aux demandeurs d’emploi et personnes en formation le 10 octobre à 13h et 14h30

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

ZI La Carie Argentré 53210 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover Société Nouvelle Concorde, a French workshop specializing in high-end textile manufacturing

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen Société Nouvelle Concorde, eine französische Werkstatt, die sich auf hochwertige Textilkonfektion spezialisiert hat

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite la Société Nouvelle Concorde, un laboratorio francese specializzato nella produzione tessile di alta gamma

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra la Société Nouvelle Concorde, un taller francés especializado en la fabricación textil de alta gama

