Industrielle Attitude TDV Industries Laval

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise TDV Industries, fabricant de textiles professionnels

TDV Industries, société familiale cent-cinquantenaire, est spécialisée dans le tissage, la teinture, l’impression et l’apprêtement de textiles à forte valeur ajoutée.

Installée à Laval depuis la 2nde guerre mondiale, TDV Industries est un véritable lieu où se rencontrent savoir-faire traditionnel et technologie moderne. En effet les marchés, qu’ils soient civil ou militaire, sont demandeurs de solutions textiles toujours plus innovantes des poids plus légers mais des performances plus élevées, des propriétés combinées sans compromis possible sur le confort ou la durabilité…

Reconnue en Europe comme leader RSE du domaine textile, TDV produit avec le plus fort impact social et sociétal et le plus faible impact environnemental.

CONSIGNES PARTICULIERES Merci de venir avec une tenue confortable et des chaussures plates. Les sacs seront déposés dans une salle fermée avant le début de la visite.

• Visite grand public le 15 octobre à 10h

• Visite réservée aux demandeurs d’emploi et personnes en formation le 8 octobre à 10h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

English :

As part of Industrielle Attitude, discover TDV Industries, manufacturer of professional textiles

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen TDV Industries, Hersteller von Berufstextilien

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più su TDV Industries, produttore di tessuti professionali

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra TDV Industries, fabricante de textiles profesionales

