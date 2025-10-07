Industrielle Attitude Techni Industrie Bonchamp-lès-Laval

Industrielle Attitude Techni Industrie Bonchamp-lès-Laval mardi 7 octobre 2025.

Industrielle Attitude Techni Industrie

D32 Bonchamp-lès-Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 10:30:00

fin : 2025-10-07 12:00:00

Date(s) :

2025-10-07

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise Techni Industrie, spécialiste de la mécano soudure industrielle

« Avec près de 40 ans d’expérience, Techni Industrie se positionne comme un acteur clé sur le marché de la mécano-soudure et de la chaudronnerie industrielle. Nous intervenons notamment dans les secteurs de l’industrie Ferroviaire, Manutention, Levage, Défense et autres secteurs d’expertise en France et en Europe.

Spécialiste de la transformation de tous types de matériaux (Aciers standards, Inox, Aluminium, HLE et Tôles blindées) dans toutes les dimensions et épaisseurs.

Nous rejoindre c’est intégrer une entreprise familiale qui valorise le professionnalisme de ses compagnons et offre un environnement de travail dynamique.

Osez relever de nouveaux défis au sein de Techni Industrie et faites partie de notre équipe de près de 300 compagnons sur Bonchamp-lès-Laval (53), qui se distingue par son expertise et son engagement envers l’excellence dans la tôlerie industrielle. »

CONSIGNES PARTICULIERES Port obligatoire de chaussures de sécurité

• Visite réservée aux demandeurs d’emploi, personnes en formation, collégiens et lycéens (uniquement en lien avec les métiers de la soudure, de l’usinage, la maintenance) le 7 octobre à 10h30

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

D32 Bonchamp-lès-Laval 53960 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover Techni Industrie, specialists in industrial mechanized welding

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen Techni Industrie, einen Spezialisten für industrielle Schweißarbeiten

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più su Techni Industrie, un’azienda specializzata nella saldatura meccanica industriale

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra Techni Industrie, empresa especializada en la soldadura mecánica industrial

L’événement Industrielle Attitude Techni Industrie Bonchamp-lès-Laval a été mis à jour le 2025-09-05 par LAVAL TOURISME