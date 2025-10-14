Industrielle Attitude Tissus d’Avesnières Laval

203 Quai Paul Boudet Laval Mayenne

Début : 2025-10-14 10:00:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

2025-10-14 2025-10-21

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise les Tissus d’Avesnières, tissus d’ameublement haut de gamme

Le Théâtre Les 3 Chênes est un lieu de spectacle vivant de Laval Agglomération situé à Loiron-Ruillé.

L’équipe vous accueille et vous propose une visite des 3 Chênes.

L’occasion d’arpenter les coulisses du théâtre et de découvrir l’envers du décor !

• Visite grand public les 14 et 21 octobre à 10h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

203 Quai Paul Boudet Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover Les Tissus d’Avesnières, high-end furnishing fabrics

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen Les Tissus d’Avesnières, das hochwertige Möbelstoffe herstellt

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite l’azienda Tissus d’Avesnières, tessuti d’arredamento di alta gamma

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra la empresa Tissus d’Avesnières, tejidos de alta gama para mobiliario

