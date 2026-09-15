Industrielle Attitude : Tissus d’Avesnières Laval
mardi 13 octobre 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Industrielle Attitude : Tissus d’Avesnières
203 Quai Paul Boudet Laval Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 09:00:00
fin : 2026-10-13 11:00:00
Date(s) :
2026-10-13
Dans le cadre d’Industrielle Attitude, visitez l’entreprise Les Tissus d’Avesnières
Plus de 130 ans d’Histoire !
Affaire familiale spécialisée dans la fabrication de tissus d’ameublement haut de gamme, imprimés ou unis teints en pièce (500.000 mètres de tissus chaque année). Les Tissus d’Avesnières vous accompagnent au fil de la fabrication, de la préparation jusqu’à la finition, en passant par le blanchiment, la teinture, l’impression et les apprêts.
Consignes particulières : Visite réservée aux personnes bien entendantes (bruit des machines) et mobiles
!! INFOS PRATIQUES !!
• Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2026, les visites sont réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens
• Du lundi 12 au vendredi 30 octobre : visites grand public
Tarifs :
> 1 visite : 6€/pers. /
> 4 visites différentes et + : 5€/visite/pers.
> Visites interdites au moins de 15 ans
Réservation obligatoire à partir du 11 septembre ! En ligne ou à l’accueil de Laval Tourisme.
Pas de billetterie sur place les jours de visites
Recommandations :
Présentez-vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus
Respectez les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé
Ne fumez pas lors des visites
Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies
Chaussures plates et fermées pour toutes les visites .
203 Quai Paul Boudet Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46 info@laval-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the « Industrielle Attitude » initiative, visit the company Les Tissus d’Avesnières
L’événement Industrielle Attitude : Tissus d’Avesnières Laval a été mis à jour le 2026-09-09 par LAVAL TOURISME
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- Mois du Climat Ciné-débat (In)action, une famille ordinaire face à un enjeu planétaire Laval 15 septembre 2026
- Mois du Climat À la découverte des chauves-souris en ville Laval 15 septembre 2026
- Mois du Climat Journée nationale du sport scolaire Laval 16 septembre 2026
- Mois du Climat Soirée mobilités et véhicules alternatifs Laval 17 septembre 2026
- Nature Interactive, Scenocosme, MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval 18 septembre 2026