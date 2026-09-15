Informations pratiques

Laval

Industrielle Attitude : Tissus d’Avesnières

203 Quai Paul Boudet Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 09:00:00

fin : 2026-10-13 11:00:00

Date(s) :

2026-10-13

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, visitez l’entreprise Les Tissus d’Avesnières

Plus de 130 ans d’Histoire !

Affaire familiale spécialisée dans la fabrication de tissus d’ameublement haut de gamme, imprimés ou unis teints en pièce (500.000 mètres de tissus chaque année). Les Tissus d’Avesnières vous accompagnent au fil de la fabrication, de la préparation jusqu’à la finition, en passant par le blanchiment, la teinture, l’impression et les apprêts.

Consignes particulières : Visite réservée aux personnes bien entendantes (bruit des machines) et mobiles

!! INFOS PRATIQUES !!

• Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2026, les visites sont réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens

• Du lundi 12 au vendredi 30 octobre : visites grand public

Tarifs :

> 1 visite : 6€/pers. /

> 4 visites différentes et + : 5€/visite/pers.

> Visites interdites au moins de 15 ans

Réservation obligatoire à partir du 11 septembre ! En ligne ou à l’accueil de Laval Tourisme.

Pas de billetterie sur place les jours de visites

Recommandations :

Présentez-vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus

Respectez les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé

Ne fumez pas lors des visites

Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies

Chaussures plates et fermées pour toutes les visites .

203 Quai Paul Boudet Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46 info@laval-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the « Industrielle Attitude » initiative, visit the company Les Tissus d’Avesnières

L’événement Industrielle Attitude : Tissus d’Avesnières Laval a été mis à jour le 2026-09-09 par LAVAL TOURISME