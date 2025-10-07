Industrielle Attitude Transdev Stao 53 Laval

Industrielle Attitude Transdev Stao 53 Laval mardi 7 octobre 2025.

Industrielle Attitude Transdev Stao 53

33 Boulevard Léon Bollée Laval Mayenne

Début : 2025-10-07 09:30:00

fin : 2025-10-14 11:00:00

2025-10-07 2025-10-14

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise les Transdev Stao 53, acteur des transports collectifs en Mayenne

Acteur des transports collectifs en Mayenne, Transdev STAO exploite, pour le compte des collectivités locales, des lignes routières régulières urbaines, départementales, régionales et scolaires.

Implantée dans le département, elle dispose d’un important parc de véhicules de différentes capacités permettant de répondre à toutes vos demandes.

Lors de votre visite, vous découvrirez nos ateliers, et nos équipes pour échanger sur nos métiers.

• Visite grand public les 14 octobre à 9h30

• Visite réservée aux demandeurs d’emploi et personnes en formation le 7 octobre à 9h30

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

33 Boulevard Léon Bollée Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, find out more about Transdev Stao 53, a major player in public transport in Mayenne

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen les Transdev Stao 53, Akteur des öffentlichen Verkehrs in Mayenne

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più su Transdev Stao 53, un operatore di trasporto pubblico di Mayenne

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra Transdev Stao 53, operador de transporte público de Mayenne

