Industrielle Attitude : Transdev STAO Laval
mercredi 7 octobre 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Industrielle Attitude : Transdev STAO
33 Boulevard Léon Bollée Laval Mayenne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:00:00
fin : 2026-10-07 12:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise TRANSDEV STAO
Acteur des transports collectifs en Mayenne, Transdev STAO exploite des lignes urbaines, départementales, régionales et scolaires pour le compte des collectivités locales. Dotée d’un parc de véhicules variés, l’entreprise invite à découvrir ses ateliers et ses équipes pour mieux connaître ses métiers.
!! INFOS PRATIQUES !!
• Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2026, les visites sont réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens
• Du lundi 12 au vendredi 30 octobre : visites grand public
Tarifs :
> Demandeurs d’emploi*, personnes en formation, lycéens : GRATUIT
* Pour les demandeurs d’emploi, les visites sont prises en charge par France Travail (3 €/pers./visite)
> Visites interdites au moins de 15 ans
Réservation obligatoire à partir du 11 septembre ! En ligne ou à l’accueil de Laval Tourisme.
Pas de billetterie sur place les jours de visites
Recommandations :
Présentez-vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus
Respectez les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé
Ne fumez pas lors des visites
Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies
Chaussures plates et fermées pour toutes les visites .
33 Boulevard Léon Bollée Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46 info@laval-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the « Industrielle Attitude » series, learn about TRANSDEV STAO
L’événement Industrielle Attitude : Transdev STAO Laval a été mis à jour le 2026-09-08 par LAVAL TOURISME
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