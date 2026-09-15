Industrielle Attitude : Transports Breger Laval
vendredi 9 octobre 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Industrielle Attitude : Transports Breger
173 Boulevard des Loges Laval Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-09 12:00:00
Date(s) :
2026-10-09 2026-10-23
Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise Transports BREGER
Le Groupe Breger crée en 1952 en Mayenne est reconnu comme un acteur Européen majeur, spécialiste de l’Organisation Transport et Logistique. Constitué d’un réseau de 11 agences, 2 filiales et plus de 30 sites logistiques, le Groupe comprend 800 collaborateurs permanents et une flotte de 600 camions.
Consignes particulières : pour des raisons de sécurité, se garer en marche arrière sur le parking
!! INFOS PRATIQUES !!
• Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2026, les visites sont réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens
• Du lundi 12 au vendredi 30 octobre : visites grand public
Tarifs :
> 1 visite : 6€/pers. /
> 4 visites différentes et + : 5€/visite/pers.
> Demandeurs d’emploi*, personnes en formation, lycéens : GRATUIT
* Pour les demandeurs d’emploi, les visites sont prises en charge par France Travail (3 €/pers./visite)
> Visites interdites au moins de 15 ans
Réservation obligatoire à partir du 11 septembre ! En ligne ou à l’accueil de Laval Tourisme.
Pas de billetterie sur place les jours de visites
Recommandations :
Présentez-vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus
Respectez les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé
Ne fumez pas lors des visites
Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies
Chaussures plates et fermées pour toutes les visites .
173 Boulevard des Loges Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46 info@laval-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the « Industrielle Attitude » series, learn about Transports BREGER
L’événement Industrielle Attitude : Transports Breger Laval a été mis à jour le 2026-09-07 par LAVAL TOURISME
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