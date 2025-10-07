Industrielle Attitude TUL Laval

Début : 2025-10-07 14:00:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

2025-10-07 2025-10-21

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’entreprise TUL, réseau de transport en commun de l’agglomération de Laval

Nous transportons chaque année plus de 5 millions de voyageurs sur nos 120 bus et cars. L’entreprise emploie 130 conducteurs pour un effectif total de 150 salariés et nous avons développé des partenariats forts avec de nombreuses entreprises lavalloises comme TitiFloris, STAO ou Génie.

Le client est au cœur des préoccupations du réseau TUL ce qui nous a conduit à déployer

• Une offre digitale pour répondre à de nouveaux comportements d’achat (M-Ticket, l’appli TUL…),

• Un programme Osons le bus pour lever les freins à l’utilisation des services de mobilité TUL,

• Des actions de sensibilisation auprès des entreprises de l’Agglomération,

• Une offre nouveaux arrivants en partenariat avec l’office du Tourisme.

• Visite grand public les 21 octobre à 14h

• Visite réservée aux demandeurs d’emploi et personnes en formation le 7 octobre à 14h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

Rue Henri Bâtard Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of the Industrielle Attitude program, discover TUL, the public transport network for the Laval agglomeration

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude das Unternehmen TUL, das öffentliche Verkehrsnetz im Großraum Laval

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite di più su TUL, la rete di trasporto pubblico dell’agglomerato di Laval

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra TUL, la red de transporte público de la aglomeración de Laval

