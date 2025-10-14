Industrielle Attitude Usine des Eaux de Pritz Laval

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’Usine des Eaux, usine de production d’eau potable

D’où vient l’eau du robinet ?

Comment la fabriquons-nous ? À quel prix ? Quels moyens mettons-nous en oeuvre pour y parvenir ? Pour répondre à ces questions, rendez-vous à l’usine de production d’eau potable, rue du Vieux Saint-Louis. Les agents en charge de l’usine vous feront découvrir l’installation qui alimente 90.000 usagers tous les jours.

CONDITIONS PARTICULIERES Pas de sacs à dos. Photos non autorisées.

• Visite grand public les 14 et 21 octobre à 14h

• Réservation obligatoire, en ligne sur laval-tourisme.com ou à l’accueil de Laval Tourisme (du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé mardi matin)

TARIFS

• 1 visite 6 €/PERS.

• 4 visites différentes et + 5 €/VISITE/PERS.

• Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3 €/PERS.

• Collégiens et lycéens GRATUIT

Les visites sont interdites aux moins de 15 ans, sauf semaine 1 et mention contraire.

RECOMMANDATIONS

• Présentez vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus.

• Respecter les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non

respect, l’accès à la visite vous sera refusé.

• Ne fumez pas lors des visites.

• Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies.

• Chaussures plates et fermées recommandées pour toutes les visites. .

315 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

As part of Industrielle Attitude, discover the Usine des Eaux drinking water production plant

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Industrielle Attitude die Usine des Eaux, eine Anlage zur Herstellung von Trinkwasser

Italiano :

Nell’ambito di Industrielle Attitude, scoprite l’Usine des Eaux, un impianto di produzione di acqua potabile

Espanol :

En el marco de Industrielle Attitude, descubra la Usine des Eaux, una planta de producción de agua potable

