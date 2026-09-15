Industrielle Attitude : Villa Beausoleil Laval

Informations pratiques

Laval

Industrielle Attitude : Villa Beausoleil

19 Rue de Clermont Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 15:30:00

fin : 2026-10-15 16:45:00

Date(s) :

2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez la Villa Beausoleil

À la Villa Beausoleil, on n’a jamais voulu faire comme tout le monde.

Voilà plus d’un demi-siècle qu’a commencé leur aventure familiale.

Voilà maintenant trois générations de papis et de mamies qu’ils accompagnent, convaincus que l’on peut être vieux et garder le sourire.

Ils défendent une vision exigeante de la résidence services senior : familiale, élégante, profondément heureuse.

Inspirée du « Douanier Rousseau », illustre peintre lavallois, leur maison, ouverte en 2024, offre 127 appartements modernes et adaptés, du studio au T3, dans un cadre sécurisé et chaleureux, avec des services complets et des espaces de loisirs variés.

Rien ne remplace une visite pour percevoir l’atmosphère Beausoleil, la qualité des espaces et l’attention portée aux détails. L’équipe a hâte de vous rencontrer.

Consignes particulières : lieu de stationnement précisé à l’inscription

!! INFOS PRATIQUES !!

• Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2026, les visites sont réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens

• Du lundi 12 au vendredi 30 octobre : visites grand public

Tarifs :

> 1 visite : 6€/pers. /

> 4 visites différentes et + : 5€/visite/pers.

> Lycéens : gratuit

> Visites interdites au moins de 15 ans

Réservation obligatoire à partir du 11 septembre ! En ligne ou à l’accueil de Laval Tourisme.

Pas de billetterie sur place les jours de visites

Recommandations :

Présentez-vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus

Respectez les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé

Ne fumez pas lors des visites

Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies

Chaussures plates et fermées pour toutes les visites .

19 Rue de Clermont Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46 info@laval-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the « Industrielle Attitude » series, discover Villa Beausoleil

L’événement Industrielle Attitude : Villa Beausoleil Laval a été mis à jour le 2026-09-07 par LAVAL TOURISME