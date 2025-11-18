Industri’ELLES : Femmes en Action: Découvrez, Échangez, Intégrez l’Industrie Sète – Agence SETE Sète

Industri’ELLES : Femmes en Action: Découvrez, Échangez, Intégrez l’Industrie Mardi 18 novembre, 08h15 Sète – Agence SETE Hérault

« Industri’ELLES : l’industrie au féminin » est une réunion spécialement conçue pour vous les femmes, souhaitant découvrir l’industrie avec des entreprises et des professionnelles du secteur. L’objectif est de parler des enjeux de la féminisation dans l’industrie et de créer des opportunités. Nous vous présenterons les métiers de Soudeuse, Technicienne de maintenance, Technicienne traitement des eaux … Plusieurs industries présentent sur le bassin de Thau sont invitées, nous vous communiquerons

Sète – Agence SETE 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitania

« Industri’ELLES : l’industrie au féminin » est une réunion spécialement conçue pour vous les femmes, souhaitant découvrir l’industrie avec des entreprises et des professionnelles du secteur. #TousMobilisés 1 jeune 1 solution