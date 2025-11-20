Industri’elles Week Bourgogne Industrie Saint-Sernin-du-Bois

Industri’elles Week Jeudi 20 novembre, 08h30 Bourgogne Industrie Saône-et-Loire

Trois collectivités du Territoire d’Industrie Bourgogne Industrie – la CUCM, la CCGAM et Dijon métropole – participent à Industri’elles Week, en partenariat avec le Campus des Métiers et des Qualifications E-ITIP, l’UIMM 71 & 21 et l’association FETE.

L’événement se déroule en deux temps :

Interventions en milieu scolaire

En collaboration avec le Campus des Métiers et des Qualifications, l’UIMM et FETE, des animations ludiques et pédagogiques sont proposées dans les établissements scolaires entre fin septembre et mi-octobre.

Les élèves participent au jeu de plateau Les vrais métiers d’ici (pour découvrir le monde de l’industrie) et au mini-challenge Dessine ton Bitmoji Industrie, conçu pour nourrir le débat autour des stéréotypes de genre et liés au milieu industriel.

L’objectif est de susciter une réflexion ouverte sur les parcours professionnels et de mettre en valeur la richesse et la diversité des métiers industriels.

Visites d’entreprises

Durant la Semaine de l’industrie, des visites d’entreprises locales sont organisées. Elles permettront aux élèves de découvrir concrètement les activités industrielles et la variété des métiers, à travers la présentation de métiers représentatifs des fonctions techniques, supports et transversales du secteur.

Rendre les métiers de l’industrie plus accessibles et attractifs, en valorisant leur diversité et en déconstruisant les stéréotypes qui leur sont encore associés. métiers industrie