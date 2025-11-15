INDUSTRY DAY : Astemo Angers ouvre ses portes ! Astemo Angers Saint-Barthélemy-d’Anjou

INDUSTRY DAY : Astemo Angers ouvre ses portes ! Samedi 15 novembre, 10h00 Astemo Angers Maine-et-Loire

Au programme :

Visites guidées de notre usine,

Rencontres avec nos équipes passionnées,

Découverte de nos métiers et de nos produits,

Et bien d’autres animations pour petits et grands !

Venez nombreux partager ce moment unique et plonger au cœur d’un site industriel innovant et en pleine transformation.

Inscrivez-vous dès maintenant, les places sont limitées !

Astemo Angers Rue de la Chanterie, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou Saint-Barthélemy-d’Anjou 49124 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Astemo Angers ouvre ses portes ! À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, nous vous donnons rendez-vous le 15 novembre 2025 pour découvrir les coulisses de notre site.