iné-débat  Les esprits libres  Echange sur la maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés Cinéma Le Penthièvre Lamballe-Armor

iné-débat Les esprits libres Echange sur la maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés

Cinéma Le Penthièvre 16 Rue de Bouin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Projection du film Les esprits libres de Bertrand Hagenmüller.

Avec la Maison de Moncontour Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve . .

Cinéma Le Penthièvre 16 Rue de Bouin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 76 06 16

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement iné-débat Les esprits libres Echange sur la maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor