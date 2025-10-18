Inégalités de genre : quel est le plan ? Hôtel de Limur Vannes

Inégalités de genre : quel est le plan ? Samedi 18 octobre, 18h00 Hôtel de Limur Morbihan

accès libre

Il y a 61% de femmes dans les écoles nationales d’architecture mais seulement 15% parmi les lauréats des prix d’architecture et 28% parmi les dirigeants d’entreprises du secteur. Nous avons donc invité Lucas Page, sociologue, et l’association MéMo, constituée de chercheuses, enseignantes, architectes… pour partager leurs connaissances et leurs analyses de la place des femmes au quotidien.

Hôtel de Limur 31 rue Thiers 56 000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne 02 97 44 52 02 http://www.ciap-limur.bzh Installé dans un magnifique hôtel particulier du 17ème siècle, Limur est un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, un espace ouvert à tous, gratuit, qui permet à chacun de découvrir ou de redécouvrir le Pays de Vannes et du Golfe du Morbihan à travers son patrimoine, son architecture et son cadre de vie. Il propose des ateliers jeune public, des visites, des conférences, table ronde, ciné débat et des expositions.

