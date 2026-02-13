Inégalités économiques et résistances, Bibliothèque Parment, Rouen

Inégalités économiques et résistances Jeudi 26 mars, 18h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T18:00:00+01:00 – 2026-03-26T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-26T18:00:00+01:00 – 2026-03-26T19:00:00+01:00

Rencontre avec la chercheuse Élise Lobbedez sur les inégalités sociales comme facteurs d’oppositions et de résistances.

Intervention de la chercheuse pendant 40 mn environ, puis échanges avec le public.

Bibliothèque Parment 8 allée Eugène Delacroix 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

