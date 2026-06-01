Inégalités et Discriminations à Perpignan, Le Nautilus, Perpignan

Inégalités et Discriminations à Perpignan Samedi 6 juin, 18h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

Le Nautilus, Perpignan • Entrée libre

Avec le géographe David Giband, le juriste Dominique Sistach, Université de Perpignan-Via Domitia et Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Animé par Maïté Torres, rédactrice-en-chef de Made In Perpignan.

Deux des coauteurs de Perpignan, déclassement et droitisation (Trabucaire, 2026) ainsi que le président de SOS Racisme traitent des fractures sociales dans notre territoire, et par-delà, à l’échelle nationale.

David Giband, géographe, est professeur des universités en urbanisme et aménagement de l’espace à l’Université de Perpignan-Via Domitia. Chercheur au laboratoire UMR ART-DEv, ses travaux portent sur les politiques urbaines, les inégalités sociales et spatiales en France et aux États-Unis. Il a notamment travaillé sur les questions de pauvreté et d’inégalités sociales dans différentes villes françaises et étrangères, dont Perpignan. Ses travaux récents portent sur les inégalités scolaires et les enjeux éducatifs (transition démographique, privatisation, ségrégation).

Dominique Sistach est maître de conférences à l’Université de Perpignan-Via Domitia. Il est membre du Centre de Recherche de droit économique et du développement Yves Serra. Juriste et sociologue, ses travaux portent sur l’action publique et les marginalités sociales. Il a participé à l’ouvrage d’Alain Tarrius, Trafics de femmes – au cœur de l’Europe, allers et retours, L’Aube, 2022.

Diplômé de l’IEP de Paris et agrégé de sciences économiques et sociales, Dominique Sopo est le président de SOS Racisme. Il a publié divers ouvrages définissant l’antiracisme : SOS Antiracisme (Denoël, 2005), Combat laïque (Cherche-Midi, 2008), ou La Grande Peur des belles âmes (Grasset, 2014).

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://nostremar.com/ »}]

Samedi 6 juin 2026 ☀ 18h30 Conférence–débat