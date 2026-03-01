Inégalités scolaires : quand on veut, peut-on toujours ? Musée de Bretagne Rennes Dimanche 29 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine

Réussir à l’école dépend-il seulement du travail personnel ?

Cette rencontre interroge l’égalité réelle des chances, les mécanismes de sélection et les différences qui existent entre le centre-ville et les quartiers populaires de Rennes. Avec **James Masy**, sociologue, maître de conférences en sciences de l’éducation et **Esther Geuring**, Doctorante en Sciences de l’éducation et de la formation au _Centre de recherche sur l’éducation, les apprentissages et la didactique_ (CREAD), **Université Rennes 2**.

La **Commission jeunes du centre social et culturel d’Avicenne** a pour objectif de faciliter l’accès à l’information, de favoriser l’implication des jeunes et de les encourager à participer à la vie en société. Cela passe par la mise en place d’ateliers divers et variés, portés par les différents pôles de la commission, notamment les pôles éducation, multimédia, solidarité et culture. L’objectif est également de renforcer l’entraide et la solidarité entre les générations, et de lutter contre les inégalités dans les parcours des jeunes.

[https://www.instagram.com/c.j.avicenne/](https://www.instagram.com/c.j.avicenne/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T15:45:00.000+02:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



