INES REG – LE CUBE Troyes

INES REG Début : 2026-01-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Après avoir conquis 500.000 spectateurs, Inès revient avec son nouveau spectacle. Bisou–2024 marquera le grand retour sur scène d’Inès Reg avec « On est ensemble ». Son nouveau spectacle sera en tournée dans toute la France et du 25 mars au 6 avril 2025 au Casino de Paris.Inès Reg est révélée au grand public en juin 2019 lors de son passage au Marrakech du rire. S’en suivra le 21 Août de la même année la mise en ligne de « La vidéo des paillettes ». Ces deux événements majeurs la propulsent, elle cumule à ce jour 300 dates avec son spectacle « Hors Normes », et plus de 500.000 spectateurs en moins de 4 ans. Son spectacle affiche une tournée complète lors de laquelle elle triple les Zénith de France, 30 Casino de Paris, 8 Olympia, et pour finir, le 17 juin 2023 à l’Accor Arena.Inès Reg est actuellement en tournée dans les plus grands Zénith de France, en Suisse et en Belgique

LE CUBE BOULEVARD CHARLES DELESTRAINT 10000 Troyes 10