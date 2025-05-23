Inès Reg Spectacle au Colisée Chartres
Inès Reg Spectacle au Colisée Chartres mercredi 25 mars 2026.
Inès Reg Spectacle au Colisée
28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Début : Mercredi 2026-03-25 20:00:00
fin : 2026-03-25 22:30:00
2026-03-25
Après avoir conquis 500.000 spectateurs, Inès revient avec son nouveau spectacle. Bisou
28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 29 37 info@cm-evenements.fr
English :
After conquering 500,000 spectators, Inès is back with her new show. Bisou
German :
Nachdem sie 500.000 Zuschauer begeistert hat, kehrt Inès mit ihrer neuen Show zurück. Küsschen
Italiano :
Dopo aver conquistato oltre 500.000 fan, Inès torna con il suo nuovo spettacolo. Bisou
Espanol :
Después de ganar más de 500.000 fans, Inès vuelve con su nuevo espectáculo. Bisou
L’événement Inès Reg Spectacle au Colisée Chartres a été mis à jour le 2025-07-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES