Inès Reg Troyes

Inès Reg

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 39.2 – 39.2 – 49.2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Inès Reg est révélée au grand public en juin 2019 lors de son passage au Marrakech du rire. S’en suivra le 21 Août de la même année la mise en ligne de La vidéo des paillettes . Ces deux événements majeurs la propulsent, elle cumule à ce jour 300 dates avec son spectacle Hors Normes , et plus de 500.000 spectateurs en moins de 4 ans. Son spectacle affiche une tournée complète lors de laquelle elle triple les Zénith de France, 30 Casino de Paris, 8 Olympia, et pour finir, le 17 juin 2023 à l’Accor Arena. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

