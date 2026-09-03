Informations pratiques

La Souterraine

Inextrémiste

1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04 20:30:00

fin : 2027-02-04

Date(s) :

2027-02-04

Mais qui est cet homme qui débarque soudainement, une étrange bouteille de gaz à ses côtés ? Perturbé, il s’agite et tente de camoufler les signes qui l’accablent. Il n’est pas exempt de tout reproche et il le sait, il est déjà recherché alors, pas question de fuir. Dans ce monde de rebonds incontrôlés, il lui faudra s’élever, s’aider, s’évaporer…et nous emporter dans un délire acrobatique entre boule et trampoline, sauts aériens et marche verticale, en perpétuelle quête d’équilibre.

Inspiré par le cinéma muet mais aussi par l’actualité internationale, cet Inextremiste nous en fait voir de toutes les couleurs et, au gré de ses nombreuses pitreries, attire la sympathie et les rires sur un thème pourtant peu propice. Ce solo de trampoline burlesque délivre un message puissant contre le terrorisme, où l’écriture burlesque à la Buster Keaton ridiculise toute forme d’extrémisme. .

1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

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English : Inextrémiste

L’événement Inextrémiste La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Sostranien