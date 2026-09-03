Inextrémiste La Souterraine
jeudi 4 février 2027 · La Souterraine
Informations pratiques
La Souterraine
Inextrémiste
1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-04 20:30:00
fin : 2027-02-04
Date(s) :
2027-02-04
Mais qui est cet homme qui débarque soudainement, une étrange bouteille de gaz à ses côtés ? Perturbé, il s’agite et tente de camoufler les signes qui l’accablent. Il n’est pas exempt de tout reproche et il le sait, il est déjà recherché alors, pas question de fuir. Dans ce monde de rebonds incontrôlés, il lui faudra s’élever, s’aider, s’évaporer…et nous emporter dans un délire acrobatique entre boule et trampoline, sauts aériens et marche verticale, en perpétuelle quête d’équilibre.
Inspiré par le cinéma muet mais aussi par l’actualité internationale, cet Inextremiste nous en fait voir de toutes les couleurs et, au gré de ses nombreuses pitreries, attire la sympathie et les rires sur un thème pourtant peu propice. Ce solo de trampoline burlesque délivre un message puissant contre le terrorisme, où l’écriture burlesque à la Buster Keaton ridiculise toute forme d’extrémisme. .
1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Inextrémiste
L’événement Inextrémiste La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Sostranien
À voir aussi à La Souterraine (Creuse)
- Journées du Patrimoine à La Souterraine La Souterraine 19 septembre 2026
- Atelier « Mission chapelle du futur », Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur, La Souterraine 19 septembre 2026
- Atelier broderie, Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur, La Souterraine 19 septembre 2026
- Loto Salle des Fêtes La Souterraine 20 septembre 2026
- Goliath en concert Centre Culturel Yves Furet La Souterraine 24 septembre 2026