Inextremiste Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Inextremiste

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13 19:50:00

2026-03-13

Compagnie Cirque Inextremiste

Le cirque burlesque, on adore ! Sous des dehors très risibles, il permet d’aborder des sujets très sérieux. Comme ici une certaine forme de fanatisme, traitée à travers un solo de trampoline plein de gravité et de légèreté…

Mais qui est cet homme qui débarque soudainement, une bouteille de gaz à ses côtés ? Dans un monde de rebonds incontrôlés, il lui faudra s’élever, s’aider, s’évaporer… et nous emporter dans un délire acrobatique entre boule et trampoline, sauts aériens et marche verticale. Inspiré par le cinéma muet mais aussi par l’actualité internationale, cet “Inextremiste” nous en fait voir de toutes les couleurs ! .

