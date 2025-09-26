Inextremiste Rue de la Croix Cordier Tinqueux
Inextremiste Rue de la Croix Cordier Tinqueux vendredi 13 mars 2026.
Inextremiste
Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Supplément
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13 19:50:00
Date(s) :
2026-03-13
Tout public
Compagnie Cirque Inextremiste
Le cirque burlesque, on adore ! Sous des dehors très risibles, il permet d’aborder des sujets très sérieux. Comme ici une certaine forme de fanatisme, traitée à travers un solo de trampoline plein de gravité et de légèreté…
Mais qui est cet homme qui débarque soudainement, une bouteille de gaz à ses côtés ? Dans un monde de rebonds incontrôlés, il lui faudra s’élever, s’aider, s’évaporer… et nous emporter dans un délire acrobatique entre boule et trampoline, sauts aériens et marche verticale. Inspiré par le cinéma muet mais aussi par l’actualité internationale, cet “Inextremiste” nous en fait voir de toutes les couleurs ! .
51430 Marne Grand Est
English : Inextremiste
