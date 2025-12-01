Infantia Théâtre Bascule Maison de Quartier des Bruyères Le Mans

Infantia Théâtre Bascule

Dans le cadre de Le Mans Fête Noël dans les Quartiers | Genre Théâtre avec suspensions sonores | Dès 6 mois | Résumé du spectacle Infantia infans celui qui ne peut encore parler, l’enfance

Infantia, l’héroïne, évolue au milieu d’un jardin suspendu à la découverte du langage. Les spectateurs viendront s’y installer un temps. Ils se reposeront à l’ombre de cet l’arbre qui les domine et qu’il faudra apprivoiser. Un jardin des possibles où l’on se promène avec les oreilles. Le personnage après avoir cueilli, goûté les sons, les mots et les phrases, pourra tracer sa route pour découvrir encore, car ce n’est que le début du chemin. |

Samedi 20 décembre. 3 séances à 10h, 11h15 et 16h30 (30 min). Lieu du spectacle Maison de quartier Les Bruyères. Réservations obligatoires au 02 43 72 15 67 (possible à partir du 1er décembre). .

