Infinétude d’Alma Söderberg Atelier de Paris / CDCN Paris mardi 2 décembre 2025.

Est-ce le rythme qui est premier ou la danse – la mélodie ou le geste ? Après Sound A Rose In, la chorégraphe invitée pour la première fois au Festival poursuit son travail de tissage d’un continuum de voix, de mouvements et de rythmes qui s’engendrent mutuellement, créant une boucle vertigineuse. Avec Infinétude, elle a composé une trame faite de plusieurs strates polyrythmiques, où six interprètes cherchent à s’accorder les uns aux autres – à trouver le point de résonance qui les transforme en une multiplicité de singularités agissant ensemble. Au sein de cette vague vocale, mobile, instable, des motifs se dessinent, se superposent – des chansons émergent, formant des îlots de sens ; l’unisson se combine avec la polyphonie, l’immobilité avec l’élan, donnant forme aux émotions qui circulent au sein du groupe. Dans une écoute constante de soi et des autres, cette étude révèle un infini intime – une abstraction incarnée, comme une manière de reconfigurer la présence des corps dans l’espace et le temps.

bord de plateau le 3 décembre

création 2025 – première française

6 interprètes

en coréalisation avec le Festival d’Automne à Paris

Concert pour six corps ? Danse pour six voix ? Sur scène, six interprètes composent, chantent, se déplacent – comme autant de fréquences oscillant dans l’espace, vibrant ensemble en quête d’harmonie.

Du mardi 02 décembre 2025 au jeudi 04 décembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi

de 20h00 à 21h00

payant

De 10 à 20 euros.

Public jeunes et adultes.

Atelier de Paris / CDCN 2 Route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/alma-soderberg/ +33141741707 info@atelierdeparis.org https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN