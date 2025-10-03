INFINIT’ OKIS – INFINIT OKIS – SLALOM Lille

INFINIT’ OKIS – INFINIT OKIS – SLALOM Lille vendredi 3 octobre 2025.

Le concert initialement prévu au Splendid de Lille aura finalement lieu au Slalom 84 rue de Trévise 59000 LilleLes billets restent valables, les remboursements sont acceptésONLY YOU PRÉSENTE : INFINIT OKISOriginaire de la riante ville d’Antibes (Alpes-Maritimes), le rappeur Infinit’ symbolise bien la face cachée de la Côte d’Azur. Très jeune, il s’établit à Nice et devient l’une des figures phares du collectif D’en Bas Fondation. S’il est considéré comme pur produit du rap du sud-est de la France, Infinit’ est aussi l’un des piliers de la très parisienne maison Don Dada et apparaît notamment sur la Don Dada mixtape, en featuring avec Alpha Wann et Kaaris (soldat tue soldat – 2020)On retrouve également son rap athlétique, élastique et sophistiqué entouré d’autres artistes estimés comme Prince Waly, Tedax Max, ou encore plus dernièrement auprès du rappeur H Jeune Crack.

SLALOM 84 RUE DE TREVISE 59000 Lille 59