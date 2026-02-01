Influences Théo Théâtre PARIS
Influences Théo Théâtre PARIS dimanche 22 février 2026.
Spectacle-conférence sur les biais cognitifs au travers d’expériences de mentalisme. Vous allez redécouvrir vos propres comportements et ceux des autres avec magie et pédagogie, sans oublier l’humour et l’authenticité de Martin. L’objectif est simple : repartir de cette rencontre avec des questions pleins la tête, des étoiles dans les yeux et un souvenir…unique !
DE
Martin Ageorges
Explorez vos biais cognitifs grâce au mentalisme !
Du dimanche 22 février 2026 au dimanche 22 mars 2026 :
dimanche
de 18h30 à 19h45
Fermé le dimanche 15 mars 2026
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-22T19:30:00+01:00
fin : 2026-03-22T20:45:00+01:00
Date(s) : 2026-02-22T18:30:00+02:00_2026-02-22T19:45:00+02:00;2026-03-01T18:30:00+02:00_2026-03-01T19:45:00+02:00;2026-03-08T18:30:00+02:00_2026-03-08T19:45:00+02:00;2026-03-22T18:30:00+02:00_2026-03-22T19:45:00+02:00
Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS
https://theotheatre.com/programmation/influences +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com
Afficher la carte du lieu Théo Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire