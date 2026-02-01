Influences Théo Théâtre PARIS

Spectacle-conférence sur les biais cognitifs au travers d’expériences de mentalisme. Vous allez redécouvrir vos propres comportements et ceux des autres avec magie et pédagogie, sans oublier l’humour et l’authenticité de Martin. L’objectif est simple : repartir de cette rencontre avec des questions pleins la tête, des étoiles dans les yeux et un souvenir…unique !

Martin Ageorges

Explorez vos biais cognitifs grâce au mentalisme !

Du dimanche 22 février 2026 au dimanche 22 mars 2026 :

dimanche

de 18h30 à 19h45

Fermé le dimanche 15 mars 2026

payant Tout public.

Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS

https://theotheatre.com/programmation/influences +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com



