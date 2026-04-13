Info Coll’ – Découvrir Territoire Zéro Chômeur Longue Durée à Rezé CSC Château Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-13 14:00 – 15:30

Gratuit : non Tout public

Pour lutter contre le chômage d’exclusion, l’isolement et la privation de lien social lié à la perte d’emploi, venez découvrir la démarche Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée à Rezé lors d’une réunion d’information collective.Vous cherchez du travail depuis plus d’un an et habitez dans le territoire concerné par le projet TZCLD à Rezé (Château, Mahaudière, Port au Blé et Atout Sud) ? Nous avons des solutions à vous proposer à proximité de votre domicile ! Territoires zéro chômeur de longue durée, que ce soit à Nantes Est ou à Rezé, se fonde sur 3 convictions qui permettent de penser qu’il est humainement et économiquement possible de mettre fin à la privation durable d’emploi à l’échelle des territoires :Personne n’est inemployable ;Ce n’est pas le travail qui manque ;Ce n’est pas l’argent qui manque !+ d’infos sur Territoire Zéro CHômeur Longue Durée sur le site internet de l’Atdec, onglet Accompagnements spécifiques.

CSC Château Château de Rezé Rezé 44400

02 51 70 75 70 https://www.cscchateau.fr cscchateau@mairie-reze.fr https://www.atdec.org/evenements/information-decouvrez-le-projet-territoires-zero-chomeur-de-longue-duree-a-reze/



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