Info formation engins de levage et manutention par CIFAC Agence COMBOURG Bonnemain mardi 4 novembre 2025.

Info formation engins de levage et manutention par CIFAC Mardi 4 novembre, 08h00 Agence COMBOURG Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T11:00:00
Fin : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T11:00:00

Le CIFAC vous présentera les formations qu’il organise et les moyens de financement possibles : CACES, engins de levage et de manutention, grue, grue auxiliaire, engins de chantiers, etc

Agence COMBOURG 35270 Combourg Bonnemain 35270 Ille-et-Vilaine Brittany
