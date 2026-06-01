Informação, direito e saúde:Documento digital e o desafio da produção para recordkeeping de longo prazo: debate a partir das notas técnicas do eNatJUS, Universidade Federal do Maranhão, São Luís

Informação, direito e saúde:Documento digital e o desafio da

produção para recordkeeping de longo prazo: debate a partir das notas técnicas do eNatJUS 10 et 22 juin Universidade Federal do Maranhão

Inscrição gratuita via https://sigeventos.ufma.br/sigeventos/public/home.xhtm

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-22T14:00:00+02:00 – 2026-06-22T18:00:00+02:00

Evento interinstitucional reúne especialistas da Ufes, UFMA e outras

instituições para discutir soluções contra o acúmulo de « lixo eletrônico » e a

quebra de autenticidade em documentos públicos. O avanço da digitalização

de processos e documentos públicos trouxe consigo um desafio crítico para a administração pública e a sociedade civil: a qualidade e a autenticidade do

material preservado em ambiente digital.

Face ao cenário em que a proliferação de arquivos corrompidos ou sem

qualidades arquivísticas, o chamado « lixo eletrônico », ameaça desde decisões judiciais até históricos médicos, a academia e os técnicos se mobilizam para propor soluções estruturais. O debate ganha força a partir do convite da professora doutora Dirlene Santos Barros, da Universidade Federal do Maranhão ao professor Taiguara Vilella da Universidade Federal do Espírito Santos.

O encontro de especialistas integra as articulações para criar o I CIDAS – I

Colóquio de Informação, Direito, Arquivo e Saúde, a partir do debate

« Informação, direito e saúde: Documento digital e o desafio da produção para

recordkeeping de longo prazo – um debate a partir das notas técnicas do

e-NatJUS. », programado para ocorrer no próximo dia 10 de julho, a partir das

9 h. até 12 h. dentro das atividades da Semana Nacional de Arquivos.

Com foco em uma audiência qualificada de estudantes, pesquisadores e

gestores, busca reunir especialistas em Tecnologia da Informação (TI),

Ciência da Informação (Biblioteconomia), Arquivologia e Direito.

O objetivo é diagnosticar óbices concretos, como as rupturas na cadeia de

custódia do sistema de Justiça, e apresentar soluções práticas. Além da

análise de casos reais, o evento servirá de vitrine para o desenvolvimento de novas tecnologias.

Entre os destaques da programação está a apresentação de um novo

Sistema Integrado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD). O

software, atualmente em vias de desenvolvimento em parceria entre

pesquisadores na UFES na Universidade Federal Fluminense (UFF), foca

especificamente, dentre outros aspectos, na fase de criação e captura do

documento (gênese documental), impedindo que o dado nasça sem os requisitos necessários para sua validação futura como elemento de prova.

Assim, o evento ocorre de forma inter-institucional: Departamento de Arquivologia

da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), vinculado ao Centro de Ciências

Jurídicas e Econômicas (CCJE), por meio de parceria com pesquisadores do

Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense (UFF), do

Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e com apoio da Agência da Tecnologia da Informação da UFMA

<https://portalpadrao.ufma.br/agetic>.

Além dos professores citados, são participantes do evento Filipe Dalla

Bernardina Folador (TJES), Emerson Couto de Moura (Secretaria de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo) e Professora Doutora Lenora de Beaurepaire da Silva Schwaitzer (UFF).

Neste sentido, o evento reflete o papel da universidade pública em mediar

crises contemporâneas, unindo o rigor científico das ciências da informação e arquivística à urgência das demandas jurídicas e sanitárias do País,

destacando o papel dos arquivos na 10ª Semana Nacional de Arquivos

Universidade Federal do Maranhão Avenida dos Portugueses, Bacanga, São Luís, Maranhão São Luís 65080-805 Vila Bacanga Maranhão [{« type »: « email », « value »: « dirlene.sb@ufma.br »}] [{« link »: « https://portalpadrao.ufma.br/agetic »}] https://sigeventos.ufma.br/sigeventos/public/home.xhtml

Debater as tecnologias arquivísticas a partir de casos concretos, com foco na qualidade da e na produção de dados e documentos digitais relativos ao trinômio justiça-saúde-prova documental. Arquivologia Tecnologias da Informação e Arquivísticas

Dirlene Santos Barros (UFMA)