Information collective à l’IMT de Dreux (28) : présentation des formations et des métiers de l’industrie pharmaceutique et cosmétique. Groupe IMT – IMT Dreux Dreux

Information collective à l’IMT de Dreux (28) : présentation des formations et des métiers de l’industrie pharmaceutique et cosmétique. Jeudi 20 novembre, 09h30 Groupe IMT – IMT Dreux Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:30:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00

Le Groupe IMT est, depuis plus de 45 ans d’expérience, le leader de la formation dédiée aux métiers du médicament, du biomédicament et de la cosmétique.

Des formations accessibles du niveau CAP, BTS, licence, bachelor à ingénieur.

Pourquoi participer à notre événement ?

Que vous soyez lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi :

– Découvrez les métiers d’avenir et porteurs de sens, dans un secteur innovant et en pleine croissance.

– Rencontrez des professionnels passionnés et échangez autour de leur parcours.

– Formez-vous aux métiers de demain avec le Groupe IMT : Opérateur(trice), Technicien(ne), Ingénieur(e)… Le secteur recrute activement !

– Un accompagnement personnalisé.

– Bénéficiez d’une formation rémunérée grâce à l’alternance.

– Formation financée par le Conseil régional pour les demandeurs d’emploi (sous condition).

Nos chiffres :

9 usines-écoles, 1500 apprenants par an, 3 formations sur Parcoursup (en 2024-2025), 10 formations en alternance, 0€ de frais d’inscription, près de 90% des apprenants trouvent un emploi dans les 6 mois après la formation.

500 entreprises partenaires en France et des jobs dating, 4 écoles d’ingénieurs partenaires, et à l’international : un jumelage au Canada et un programme Erasmus+.

Groupe IMT – IMT Dreux 9 r Loiseleur Deslongchamps, 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://calendly.com/groupeimtdreux-1/information-collective-clone?month=2025-11&date=2025-11-20 »}] https://calendly.com/groupeimtdreux-1/information-collective-clone?month=2025-11&date=2025-11-20

Notre équipe vous présente les formations et les métiers qui recrutent dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques en France et en Centre-Val de Loire. parcoursup formation

Groupe IMT